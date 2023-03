Via Roma, riapre la piscina A fine mese senza pallone

Dopo la richiesta dei dirigenti dell’Azzurra Nuoto di riaprire il prima possibile la piscina di via Roma in assetto estivo, il Comune passa subito all’azione. Martedì pomeriggio c’è stato un incontro fra tecnici e politica per capire come muoversi per aumentare il più possibile gli spazi acqua in città. La decisione presa è stata quella di velocizzare le procedure di rimozione del pallone dalla piscina da 50 metri in via Roma, tranciato dalle raffiche di vento fino a 60 chilometri orari dello scorso 26 febbraio. In questo modo la vasca potrà essere riaperta in assetto estivo già dal 27 marzo, oltre un mese prima rispetto a quanto accade normalmente.

"Questa è stata la richiesta delle società sportive e in questa direzione ci siamo mossi – spiega il vicesindaco, nonché assessore allo sport, Simone Faggi –. Chiaramente le possibilità di utilizzo della piscina di via Roma dipendono dalle condizioni meteo. Quello che però possiamo fare, al netto degli agenti atmosferici, è di riscaldare l’acqua a una temperatura idonea per il suo utilizzo". Se via Roma sarà pronta per il 27 marzo, discorso simile riguarda anche la vecchia piscina di Iolo. Le operazioni di riattivazione dell’impianto, chiuso ormai da mesi a causa del boom dei costi energetici, richiederanno qualche settimana in più di tempo. E così invece di riaprire al pubblico e alle società dal 13 marzo, si dovrà attendere fino a fine mese. Gli spazi acqua poi saranno suddivisi insieme alle società sportive e sulla base delle modalità d’utilizzo derivanti da ogni disciplina.

"Abbiamo fatto il possibile per ridurre i disagi delle società sportive del territorio – aggiunge Faggi – con le quali abbiamo condiviso le modalità di riorganizzazione degli spazi da destinare alle discipline acquatiche. Vorrei anche ribadire che a settembre sarà di nuovo montato il pallone in via Roma e una volta rimosso a fine primavera 2024 l’obiettivo è di fare partire i lavori al piano vasca e agli impianti della piscina da 50 metri". Questa estate invece in via Roma ci saranno i lavori agli spogliatoi, così da renderli pienamente fruibili eliminando le infiltrazioni d’acqua che ne limitano l’utilizzo. Il cantiere alle vaschine dovrebbe terminare nelle prossime settimane, così da renderle utilizzabili a partire da giugno.

re.po.