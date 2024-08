Via Pola, torna l’acqua dopo lo stop: "Ora i parametri sono nella norma"

Agli orti sociali di via Pola a Oste è di nuovo in funzione il sistema di irrigazione alimentato da due cisterne, di cui una esterna da 5 mila litri, e dal pozzo. Completati gli interventi di pulizia, igienizzazione e verifica della qualità dell’acqua, il Comune di Montemurlo ha dato il via libera per l’utilizzo dell’impianto per innaffiare le 45 particelle assegnate ad altrettanti pensionati montemurlesi. Per aumentare la portata dell’acqua ai singoli appezzamenti di terreno, infatti, era stata installata dal Comune una cisterna supplementare. Qualche giorno fa il sindaco Calamai, accompagnato dagli assessori alle politiche sociali, Alberto Fanti e ai rapporti con le associazioni, Giuseppe Forastiero, ha incontrato gli ortisti e l’Auser, l’associazione che per conto del Comune gestisce gli orti di via Pola, ed ha fatto il punto della situazione. Ad inizio luglio il Comune aveva dovuto sospendere l’erogazione dell’acqua per l’irrigazione a causa della qualità non ottimale, che dunque non poteva essere utilizzata per innaffiare gli ortaggi. L’impianto era stato temporaneamente chiuso. A seguito delle ultime analisi e degli interventi di pulizia, dunque, i parametri sono rientrati nella normalità e l’impianto è potuto ripartire, anche se è possibile che sia necessario un nuovo intervento dell’autobotte. "Siamo davvero soddisfatti di aver potuto restituire agli ortisti il pozzo e la cisterna per l’irrigazione. Siamo consapevoli che hanno subito tanti disagi ma ora siamo felici che tutto l’impianto sia ripartito - sottolinea il sindaco Simone Calamai –. Gli orti rappresentano un luogo dove fare aggregazione e socializzazione, nonché un’attività importante per trascorrere il tempo in maniera sana, stando all’aria aperta. La nostra volontà è quella di adottare sempre nuovi miglioramenti affinché quest’area sia sempre più bella, accogliente ed efficiente"