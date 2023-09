Via Orsa Minore: ci siamo. Aperta la nuova bretella

Diciotto anni dopo la prima progettazione, ideata nell’ambito del piano di realizzazione del Parco Prato e dell’Omnia Center, finalmente il quartiere di Tobbiana ha la nuova bretella per il collegamento diretto con la tangenziale. Ieri, infatti, è stato inaugurato il tratto di via dell’Orsa Minore che collega via Allende con via Traversa Pistoiese. Una bretella attesa a gloria dai residenti di Tobbiana per due motivi: da un lato perché consente di raggiungere più velocemente le abitazioni, dall’altro perché consente ai mezzi pesanti di potersi collegare con la tangenziale senza passare dalla zona residenziale.

L’inaugurazione di ieri arriva a seguito dell’accordo fra il Comune e la Gioielleria Paci per lo spostamento della sede dell’attività commerciale. Procedura iniziata nel 2019 e completata quattro anni dopo con l’inaugurazione della nuova sede della gioielleria e con quella successiva del nuovo tratto di strada. Si tratta di circa 170 metri, che consentono di collegare le porzioni di bretella già esistenti: quella più vicina alla tangenziale, e quella a ridosso con via Traversa Pistoiese. A fianco della carreggiata stradale su un lato troviamo il nuovo marciapiede e dall’altro la pista ciclopedonale. In funzione anche la nuova rotatoria. I lavori della porzione conclusiva di bretella sono durati 18 mesi. L’investimento del Comune per l’intervento è stato di 1,1 milioni di euro, finanziato utilizzando – per circa l’80% – somme derivanti dalle procedure di autorizzazione della Multisala Omnia Center e del Parco Prato, e per la parte restante somme proprie.

"Questo nuovo collegamento a servizio della comunità di Tobbiana è il frutto concreto dell’incontro tra la disponibilità dimostrata dalla famiglia Paci, che qui svolgeva da tanti anni un’attività storica, il grande e accurato lavoro svolto dall’amministrazione comunale e l’attenzione al progetto dimostrata dalle Commissioni consiliari 3 e 4 per arrivare ad un punto di equilibrio – commenta il sindaco Matteo Biffoni –. C’è stato insomma l’impegno di tutti per arrivare ad una nuova viabilità che risolvesse una situazione rimasta a metà, che migliorasse il progetto precedente che avevamo trovato all’inizio e che si inserisse nelle scelte urbanistiche e della mobilità complessiva dell’intera zona sud di Prato".

