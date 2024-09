Via Medicea, il weekend di festa. Alle Cascine tra storia e natura

Festa della Via Medicea oggi e domani alle Cascine di Tavola, con degustazioni, attività per grandi e piccini, escursioni guidate e incontri con esperti, ma ecco il programma nei dettagli. Si parte alle 15, con l’apertura della festa e de Le Cucine della Via, il mercatino di street food, prodotti agricoli e artigianali, a disposizione fino alle 20. Dalle 15 alle 17.30 ci sarà SportCity Day, per provare tanti sport, insieme a Cgfs, Gispi Rugby, Taekwondo Prato, The Yoga Factory e Symposium. Alle 15.30 una caccia al tesoro nel parco per ragazzi dai 10 ai 17 anni a cura del Cai (da prenotare a [email protected]) e un’escursione lungo la storia delle Cascine di Tavola con Legambiente, circa 9 km da percorrere in tre ore (partecipazione libera con prenotazione via whatsapp al 333 4760857). Dalle 16 Giuseppe il maestro cestaio insegnerà come costruire un cesto di vimini (consigliata prenotazione al 379 1135432) e alle 17,30 ci sarà l’incontro Dal Cammino esteriore al cammino interiore, dedicato all’esplorazione dei legami tra spiritualità e ambiente attraverso il cammino, con la partecipazione di padre Matteo Pedrini della Fraternità di San Leonardo al Palco, Luciano Giusti della Polisportiva Aurora, la guida Gae Elena Beleffi. Domani al mercatino Le cucine della via dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 tornerà SportCity Day, alle 12 e alle 18 altre lezioni del maestro cestaio. Nel pomeriggio alle 15.30 e alle 17 ci sarà Tra bosco e prato - Caccia alla biodiversità a cura di Legambiente, un’escursione per bambini e famiglie alla scoperta dell’antico territorio palustre oggi area naturale protetta: un percorso semplice di tre km adatto anche ai più piccoli. Alle 16 l’incontro Paesaggi agrari, biodiversità e turismo sostenibile lungo la Via Medicea, con gli interventi di David Fanfani e Tessa Matteini, dell’università di Firenze. Alle 17.30 si potrà fare un viaggio tra i sapori delle terre medicee, con le degustazioni a cura della Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi (prenotazioni Eventbrite). Durante le due giornate sarà a disposizione anche un’area relax con trattamenti di riflessologia plantare a cura di La riflessologia in cammino. Un weekend con tante iniziative per stare insieme in mezzo al verde e conoscere meglio lla Via Medicea: nove comuni insieme – Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, Quarrata, Cerreto Guidi, Vinci, Montelupo Fiorentino e Fucecchio, Capraia e Limite – per valorizzare il nostro territorio.