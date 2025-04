Al Garibaldi Prato Wine & Spirits Festival

Da domani a lunedì al Garibaldi Milleventi torna Prato Wine & Spirits Festival. Quattro giorni dedicati al vino e al buon cibo, con oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine da tutta Italia. Ingresso a 15 euro con degustazioni illimitate: soltanto le degustazioni di champagne avranno dei ticket a parte, con un particolare ‘viaggio sensoriale’ proposto dai produttori e alcune master class. Altra novità è il servizio food: durante la degustazione dei vini serviti dai sommelier e spiegati anche dai produttori presenti, si potrà pranzare o cenare agli speciali del territorio, organizzati da Le Barrique, Molo 16, Matti per il Pane, Poke Chiacchere, Rosa Salumi e Giagnoni Macelleria, con un vasto assortimento di prodotti tipici tutti da gustare. Al Garibaldi ci sarà anche un wine shop dove poter acquistare le bottiglie di vino, champagne e distillati presenti in degustazione. La manifestazione sarà aperta dalle 18 a mezzanotte domani, sabato le porte si apriranno già dalle 15, domenica alle 12. La giornata di lunedì sarà dedicata ai ristoratori e addetti ai lavori, dalle 11 alle 18. E’ possibile l’acquisto dei biglietti anche in prevendita con TicketOne; per altre info whatsapp 331 4417741 o pagina Fb dedicata. Sono partner dell’iniziativa Cantinaia D.C. Fisar, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti Prato. Prevista la partecipazione dei Maestri Pasticceri Pratesi e del Consorzio della Mortadella di Prato di Confartigianato che sabato e domenica pomeriggio presenteranno in diretta delizie da abbinare ai vini presenti.