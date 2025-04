Viaggio della Memoria. Crowdfunding per esserci

Lo scorso anno, una delegazione del Paperino San Giorgio (accompagnata dall’allora presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti) visitò i lager di Mauthausen, Gusen ed Ebensee. E a distanza di circa un anno, il club presieduto da Sauro Pratesi ci riprova lanciando una campagna di crowdfunding: l’obiettivo è quello di raccogliere almeno 500 euro, per poter coprire i costi del viaggio al quale prenderà parte la formazione "juniores" l’8 maggio. Si chiama "Un gol per la memoria" l’iniziativa lanciata dal Psg, con il supporto di CRT LND, Aned sezione di Prato, Mutua Alta Toscana e Fondazione Casa Pia dei Ceppi. Il viaggio è organizzato dalla sezione pratese dell’Aned, in collaborazione con la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato e con l’associazione per il Gemellaggio Prato-Ebensee. Nell’occasione la squadra gialloblu parteciperà agli eventi commemorativi previsti dal programma istituzionale e renderà omaggio alla memoria dei calciatori deportati dai nazi-fascisti, fra i quali Carlo Castellani dell’Empoli e Vittorio Staccione della Cremonese. Il sodalizio pratese disputerà inoltre una partita amichevole, all’insegna dell’amicizia e del fair-play, con una squadra locale. Per diffondere maggiormente il messaggio di lotta alle discriminazioni, infine, i partecipanti racconteranno sul web la propria esperienza di viaggio, condividendo alcuni contenuti multimediali.

"L’impegno economico per una trasferta di questo tipo è particolarmente gravoso, soprattutto in una stagione come questa in cui ci siamo trovati a dover sostenere i costi di affitto di un secondo campo sportivo per poter far giocare le nostre squadre a seguito della dismissione del campo di Paperino – ha detto il presidente Pratesi – sede individuata dalle istituzioni per la nascita di un hub tessile. Il seme di questa iniziativa era già stato piantato l’anno scorso e consideratone il valore educativo non ci siamo voluti tirare indietro a percorso già cominciato". Per questo la società oltre a contribuire con risorse proprie, ha avviato una campagna di raccolta fondi sul sito web www.paperinosangiorgio.it per cui ogni donazione, grande o piccola, contribuirà alla realizzazione dell’attività. "Il nostro progetto nasce dalla consapevolezza che lo sport, e in particolare il calcio, rappresenta un potente strumento di coesione sociale e di educazione – ha concluso il direttore tecnico Andrea Bonfiglio - la memoria storica, infatti, è un patrimonio prezioso da trasmettere alle generazioni future. Come testimonianza di valori universali: solidarietà, impegno, rispetto, lealtà ed antidiscriminazione".