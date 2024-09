Via libera al Pulpito. Ostensione: sicurezza garantita per l’accesso. Soprintendenza dà l’ok

Fumata bianca. L’8 settembre, il pulpito di Donatello potrà essere utilizzato per officiare la solenne ostensione della sacra cintola. La conferma è arrivata ieri al termine dell’ispezione effettuata dai tecnici della Diocesi insieme alla Soprintendenza. Con l’ausilio di un cestello elevatore è stata compiuta una verifica della copertura del pulpito, il cosiddetto "ombrello", da dove lo scorso 25 agosto si era parzialmente distaccata una decorazione in legno. Per fortuna non sono state riscontrate criticità e il soffitto ligneo è stato giudicato stabile. L’ispezione è durata un’ora e mezzo ed è stata compiuta dalla ditta Piacenti spa alla presenza dell’architetto Giuseppina Clausi, funzionaria della Soprintendenza per la città metropolitana di Firenze e per le province di Prato e Pistoia.

Alla luce di questa decisione, nelle prossime ore saranno tolte le transenne posizionate per sicurezza sotto al pulpito in seguito del parziale distaccamento avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 agosto. Il vicario generale e direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali, monsignor Daniele Scaccini, esprime soddisfazione: "Siamo grati alla Soprintendenza e a tutti quelli che hanno lavorato cosi velocemente per ottenere questo importante risultato", ha detto. Ma ecco nel dettaglio i principali appuntamenti del fine settimana.

La Sacra Cintola sarà esposta alla venerazione dei fedeli sabato 7 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18. L’8 settembre sarà possibile rendere omaggio alla Sacra Cintola dalle 7,30 alle 12 e dalle 15 al termine dei vespri solenni. In queste occasioni sarà possibile entrare nella Cappella del Sacro Cingolo per vedere da vicino la reliquia mariana. Domenica alle 10,30 ci sarà la celebrazione del solenne pontificale presieduto da monsignor Giuseppe Mani e concelebrato dal vescovo Giovanni Nerbini e dal presbiterio diocesano. Presenti in forma ufficiale le istituzioni comunali e i loro rappresentanti.

Al termine della messa, sul sagrato della cattedrale, offerta dei ceri per illuminare la Cappella del Sacro Cingolo, da parte del Comune di Prato. Alle 20 inizierà l’edizione numero 57 del Corteggio storico, con la consueta partecipazione dei gruppi storici e la novità della sfilata dei rappresentanti di alcune delle comunità straniere che vivono in città , nei loro costumi tradizionali Quest’anno sarà un Corteggio declinato al femminile, con la partecipazione di gruppi di artiste e il gioco di luci e proiezioni sulla facciata del Duomo dedicato alle donne che hanno fatto la storia. Tra i vari gruppi femminili ad esibirsi ci sarà anche la street band Malè Girls Band che suona e balla a tempo di musica. L’ ostensione è in programma intotno alle 22,45. Quest’anno i testimoni saranno la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, il prefetto di Prato Michela Savina La Iacona e l’ambasciatore di Spagna Miguel Ángel Fernández-Palacios.