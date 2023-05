Via libera al progetto per la Macine E restyling del parco di via Pacinotti

Otto nuovi alloggi, un parcheggio pubblico in via Firenze e la riqualificazione dei giardini di via Pacinotti. E’ il frutto dell’approvazione del piano di lottizzazione in via Vico, zona Macine, ai piedi della Calvana. Il progetto è tornato al vaglio del consiglio comunale ieri dopo le modifiche al piano richieste dalla conferenza paesaggistica. Parliamo infatti di un’area soggetta a vincolo paesaggistico, dove la sovrintendenza ha chiesto modifiche al progetto perché due appartamenti venivano ritenuti troppo vicini alla pedecollinare. Così i proponenti hanno diminuito il numero di alloggi, da dieci a otto, facendoli però di metrature maggiori. Il piano è stato approvato a maggioranza ieri in consiglio comunale. Grazie all’approvazione del progetto, il Comune diventerà proprietario del terreno fra via Firenze e via Bresci, dove il piano delle opere pubbliche già prevede la realizzazione di un parcheggio. Un’area di sosta, siamo in zona Papillon, attesa da tempo dai residenti, e che diventerebbe integrativa rispetto al parcheggio sterrato sempre su via Firenze. "Siamo da tempo dietro a questo intervento come commissione urbanistica – spiega il capogruppo del Partito Democratico Marco Sapia -. Un progetto che è stato seguito con grande attenzione dal punto di vista paesaggistico, e dal quale adesso scaturirà un’opera pubblica fondamentale per la Querce. La nuova area di sosta andrà infatti a risolvere il problema annoso dei parcheggi in quella porzione di via Firenze e via Bresci, dando una risposta tangibile ai residenti e alle attività commerciali".

Dalla lottizzazione di via Vico scaturirà anche un altro intervento per il quartiere. Alla luce della mancanza di 348 metri quadri di standard, i proponenti hanno chiesto di potere monetizzarli. Fondi che l’amministrazione comunale ha già vincolato alla riqualificazione del giardino di via Pacinotti. Qui verrà risistemato il verde, verranno installati nuovi giochi per bambini, e si procederà con la sistemazione delle panchine. "Anche in questo caso – conclude Sapia -, andiamo a intervenire in un’area dove c’è una specifica richiesta di riqualificazione proveniente dai residenti. Come già avvenuto spesso nel corso di questa legislatura, andiamo a vincolare i fondi provenienti da specifici piani di riqualificazione al quartiere in cui insistono le nuove lottizzazioni. Un modo per dare nuovi servizi al territorio a fronte della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi". Stefano De Biase