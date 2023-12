Via Galcianese: tanti imprenditori allo sportello

Dopo l’inaugurazione di venerdì scorso, procede con riscontri positivi il servizio a disposizione delle aziende colpite dall’alluvione del 2 novembre, che consiste nell’assistenza presso lo sportello in via Galcianese 34 per compilare la denuncia dei danni subiti, quantificarli e capire se la richiesta è ammissibile o meno, utilizzando la piattaforma sviluppata dalla Regione con "Sviluppo Toscana spa". Lo sportello si trova all’interno di Pai (Prato area innovazione e ricerca), al pian terreno, mentre quello "gemello" di Campi Bisenzio è nel palazzo comunale in Piazza Dante 37, sempre al pian terreno.

Fino a questo momento gli operatori di via Galcianese hanno incontrato circa 15 imprenditori al giorno e per questa settimana gli appuntamenti già in agenda sono diversi, anche se restano alcuni posti a disposizione per gli interessati. I titolari delle imprese possono fissare un appuntamento per gli sportelli di Prato e Campi Bisenzio attraverso il portale https:bandi.sviluppo.toscana.itassistenzaemergenze, anche se a volte può essere accolto in via Galcianese e servito immediatamente anche chi non si è prenotato, nel caso in cui ci siano operatori liberi in quel momento.

L’iniziativa all’interno di Pai è aperta non solo alle aziende pratesi, ma anche a quelle degli altri comuni duramente colpiti dal disastro di poco più di un mese fa. L’unico requisito fondamentale è che l’impresa fosse regolarmente attiva al momento dell’alluvione. Chi vuole compilare le domande da solo (è necessario lo Spid, la carta d’identità elettronica o la tessera sanitaria, mentre non è necessaria la firma elettronica), ma ha qualche dubbio, può scrivere all’indirizzo di posta [email protected] per problemi di natura informatica. Oppure all’indirizzo assistenzaemergenz[email protected] per le informazioni da inserire nel modulo.

L’assistenza online è prevista negli stessi orari di quella degli sportelli: dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 9 alle 13. Saranno evase tutte le mail inviate entro le 17 del 29 dicembre. Sviluppo Toscana garantisce circa 32 appuntamenti in presenza al giorno e la durata di ognuno è di mezz’ora. Ai quesiti arrivati per posta elettronica viene risposto entro un’ora per le domande più semplici ed entro 24 ore per quelle più complicate. C’è tempo fino alle 20 del 31 dicembre per presentare le domande.

Francesco Bocchini