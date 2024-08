Via di Gavigno finalmente sicura. In arrivo fondi per 700.000 euro

Messa in sicurezza della via di Gavigno, dalla SP2 fino a Rotí. Approvato il finanziamento per il primo lotto, che vale 700 mila euro, sul bando “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”. Nell’attesa che il Governo assegni le risorse, e nonostante i tre anni di tempo a disposizione per l’esecuzione del progetto, il Comune di Cantagallo annuncia che lavorerà per realizzare l’opera già entro il 2025.

E sempre nel 2025 verrà realizzato il secondo lotto - questa volta grazie ai 275 mila euro della Provincia di Prato - dei lavori sulla stessa via di Gavigno a partire Rotí e fino al Tabernacolo.

Il terzo e ultimo lotto, dal Tabernacolo fino al ponte di Fossato, sarà finanziato nei prossimi anni sempre dal Governo, ancora attraverso il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma questa sarebbe l’intenzione del Comune per mettere in sicurezza tutta la strada.

"Gli impegni presi con il territorio vengono rispettati anche e soprattutto grazie alla capacità di progettazione, nonostante gli interventi dovuti ai lavori del post alluvione che sono stati molto impegnativi, del nostro ufficio tecnico – sottolinea il sindaco Guglielmo Bongiorno – Ed ora massimo impegno da parte di tutti per chiedere al Governo le risorse per la ricostruzione della scuola di Migliana, il cui progetto di fattibilità è da due anni in graduatoria nel bando Pnrr e per la quale entro fine anno contiamo di avere anche il progetto esecutivo".

I lavori per sistemare la strada erano attesi da tempo e finalmente tutta la via sarà messa in sicurezza.