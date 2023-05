Via al distretto sanitario Ma sul 118 è ancora crisi Faggi: "Subito risposte"

Partiranno fra poche settimane i lavori di ampliamento del distretto sociosanitario di Vaiano, che diventerà Casa della Salute sul modello di quella di Vernio, già attiva da qualche anno, entro l’estate del 2024.

L’annuncio è stato dato ieri dal presidente della Società della Salute Simone Faggi, dalla direttrice Lorena Paganelli, dal sindaco Primo Bosi e dalla Asl, rappresentata dall’ingegner Gianluca Gavazzi per la parte strutturale e da Lorenzo Pescini per quel che riguarda i servizi sanitari. "Ringrazio la Società della Salute e la Asl – ha detto Primo Bosi – esprimendo molta soddisfazione per l’avvio del progetto: non si tratta di un semplice ampliamento del distretto ma di un aumento nell’offerta dei servizi per una popolazione che ha bisogno di prossimità, in quanto formata da molti anziani".

Quella di Vaiano è al prima a partire delle cinque fra Case della Salute e di Comunità programmate dalla Regione per la Provincia di Prato e realizzate con fondi del Pnrr, regionali e della stessa Asl. "I lavori saranno suddivisi in due trance – ha spiegato Gavazzi -: la prima sarà un efficientamento energetico della struttura esistente, che partirà a breve. Poi, l’ampliamento dell’edificio per arrivare a più di 800 metri quadri".

"Nei nuovi spazi – ha spiegato la direttrice Paganelli – troveranno posto ambulatori di specialistica e dei medici di medicina generale, sul modello della Casa della Salute di Vernio: un sistema innovativo di prendersi cura del paziente, dove il medico di famiglia può consultarsi direttamente con lo specialista, che lavora nella stanza accanto". A fronte di tante belle notizie non è mancata una stoccata finale del presidente della Società della Salute sul tema caldo della riforma del 118, che ha portato a Vaiano il taglio del medico sulle ambulanze, sostituito da un infermiere solo nel fine settimana.

"Mi auguro – ha dichiarato Faggi – che l’importanza che hanno avuto il legame e la conoscenza col territorio del sindaco, che hanno portato alle indicazioni date per la Casa della Salute, siano tenute in considerazione anche per altre questioni: se un sindaco è convinto che sia necessaria una copertura sanitaria sui mezzi tutti i giorni, va ascoltato. Non sono disposto ad aspettare due anni perché la richiesta sia accolta. Se ne potrebbe parlare se gli stessi tagli fatti a Prato fossero stati fatti anche nelle altre zone, ma in Toscana siamo stati i primi a vedere attuata la riforma e i primi ad avere i tagli: non ci sto. Servono subito risposte".

Claudia Iozzelli