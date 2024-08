Via ai corsi di lingue per stranieri

A settembre non ripartiranno solo le scuole ma anche i corsi di lingue straniere a Carmignano per adulti. Intanto, si possono fare le iscrizioni in attesa dei test d’ingresso. I corsi, promossi dal Comune di Carmignano, sono aperti sia ai cittadini residenti sia ai non residenti.

Le lingue proposte quest’anno sono: inglese, spagnolo, francese e tedesco. I test d’ingresso serviranno per creare gruppi di studio omogenei e per verificare il numero minimo di iscritti in modo da attivare i singoli corsi. Il giorno per effettuare il test sarà il 13 settembre alle 19.30. Quindi le iscrizioni dovranno essere fatte entro l’11 settembre.

Per iscriversi e sostenere il test, bisogna inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome, età, comune di residenza, il corso a cui si è interessati e recapito telefonico.

Dopo la valutazione dei test verrà confermata la partenza dei singoli corsi e comunicati giorni e orari precisi. Ogni corso prevede un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti, quindi si tratta di piccoli gruppi per favorire l’apprendimento della lingua. La durata di ogni corso è 20 ore, si svolgeranno tra le 19,30 e le 22,30, una volta a settimana (martedì o giovedì) allo Spazio Giovani a Comeana in piazza Battisti.

Il costo è 60 euro per i residenti, 36 euro per i giovani residenti dai 18 ai 29 anni e 80 euro per i non residenti. Dopo la conferma della partenza dei singoli corsi sarà richiesto il pagamento della quota. Tutte le informazioni sui singoli corsi sono sul sito: www.comune.carmignano.po.it.