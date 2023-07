Via Adda, nuovo look Parcheggi e giardino

Una prima rigenerazione urbana che fa da apripista al grande progetto di trasformazione della ex Fabbrica Rossa. In via Adda a Oste sono stati inaugurati il nuovo parcheggio e il giardino, nati a seguito della demolizione di un vecchio edificio industriale, presente tra le case. I cittadini dell’isolato, densamente popolato, da oggi hanno così a disposizione spazi pubblici, utili per il parcheggio ma anche per la socialità. Il Comune di Montemurlo, infatti, negli anni scorsi ha fatto la scelta di modificare la previsione urbanistica, che prevedeva la realizzazione di nuove abitazioni (per circa 600 metri quadrati), e, al posto della vecchia fabbrica, ha scelto di creare infrastrutture pubbliche, utili per la comunità.

"Si tratta di un intervento significativo, perché rappresenta un’idea che stiamo portando avanti su tutto il territorio comunale, quella della rigenerazione urbana. Un concetto nel quale crediamo con forza, perché attraverso la rigenerazione possiamo portare concreti miglioramenti alla vita delle persone - ha spiega il sindaco Simone Calamai –. Questo era uno spazio occupato da un grande capannone industriale, ormai dismesso, di 1200 metri quadri, che non aveva più senso tenere in mezzo alle abitazioni. Abbiamo fatto la scelta della perequazione urbana e quelle metrature, che sarebbero state costruite in quest’area, le abbiamo trasferite in zona industriale tra in via Puccini e via Siena".

È stato realizzato un parcheggio con 14 posti auto, un posto per disabili con una rampa di accesso verso la strada, e quattro stalli per motocicli. L’area verde attrezzata di 435 metri quadrati, è stata recintata, dotata di un impianto di illuminazione oltre a cinque nuovi alberi.