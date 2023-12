Brutto risveglio davvero per tre attività pratesi: uno storico negozio di biciclette e due attività di ristorazione, una delle quali aperta da pochi mesi. Un’alba stortissima quella di venerdì: vetri infranti all’ingresso, tracce del passaggio dei soliti balordi. Vetri infranti, come il senso di sicurezza. Due episodi avvenuti in centro, attorno a piazza Ciardi, e uno poco distante al cuore dalla città, in via Valentini. Episodi che arrivano a ricordarci, alla fine di questo 2023, uno dei punti deboli di Prato. L’antidoto? Un passo avanti è stato fatto all’inizio di questo mese, con l’arrivo di 32 nuovi poliziotti a potenziare la questura di Prato. Un segnale di attenzione per una città complessa. E che non può essere lasciata sola.