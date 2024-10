Vendono alcolici a minorenni: multati quattro locali in centro

Quattro locali multati per aver venduto alcolici a minori di 18 anni. E’ quanto è stato scoperto dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli rafforzati eseguiti nel weekend durante le ore della movida. I controlli si sono svolti nelle zone ritenute "sensibili", fra cui via Santa Trinita, spesso al centro di episodi violenti. Nei controlli sono stati impiegati equipaggi della polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale. Nel mirino, attività commerciali e veicoli, soprattutto nelle principali piazze del centro storico dove l’affluenza di giovani è alta. In tutto sono stati identificate 120 persone, comunitari ed extracomunitari, sono stati controllati 7 locali di cui 4 sono stati sanzionati, uno straniero è stato segnalato per possesso di chetamina a uso personale. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane.