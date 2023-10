Vende droga al parco. Fermato dai carabinieri

Subito incastrato lo spacciatore del neonato parco urbano. Nell’ambito dei controlli anti droga effettuati dai carabinieri della tenenza di Montemurlo, intorno alle 16,30, una gazzella, in servizio nel centro di Montemurlo, ha notato un giovane parcheggiare l’auto nei pressi di via Indipendenza e recarsi in un vicino bar per acquistare una dose di cocaina. I militari, che hanno assistito alla scena di spaccio, sono intervenuti ed hanno fermato i due giovani, entrambi ventenni, risultati incensurati. Per lo spacciatore è quindi scattata la denuncia a piede libero, mentre all’acquirente della droga, residente a Pistoia, è stato contestato l’uso personale di stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per 30 giorni.

Proprio per prevenire episodi di spaccio e di degrado urbano, nel nuovo parco centrale e nelle piazze pedonali della Libertà e della Repubblica è stato installato un capillare sistema di videosorveglianza, collegato con le forze dell’ordine.

"Deve essere chiaro che a Montemurlo non c’è spazio per l’illegalità ed episodi di spaccio, tra l’altro commessi in pieno giorno da giovanissimi e senza alcun timore di essere sorpresi in flagranza di reato, non sono tollerati –interviene il sindaco Calamai –. Ringrazio il lavoro di controllo svolto dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine sul territorio e nel nuovo centro di Montemurlo, un’area che deve essere uno spazio sano e tranquillo dedicato a gioco e allo svago di bambini e giovani".

Anche la polizia municipale in questi mesi è stata impegnata con i carabinieri della Tenenza in controlli finalizzati alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti che hanno visto anche momenti informativi nelle scuole del comune.