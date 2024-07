Vecchioni a Villa Guicciardini. Biglietti a ruba per il "professore"

Nemmeno il tempo di metterli in vendita lunedì che, in soli due giorni, ne sono stati acquistati trecento. È partita con il piede giusto la vendita dei biglietti per il concerto di Roberto Vecchioni, che si esibirà a Villa Guicciardini giovedì 12 settembre (alle 21). Sarà il "professore" più famoso della canzone italiana, fresco di Disco d’oro per lo storico brano "Sogna, ragazzo, sogna", con cui ha duettato all’ultimo Sanremo con Alfa, a chiudere il festival "Settembre Prato è Spettacolo", con la regia di Fonderia Cultart.

È l’appuntamento più atteso dell’estate dei pratesi (e non solo) con un ricco palinsesto di musica ed eventi collaterali che non farà rimpiangere la fine delle ferie d’agosto. Dal 27 agosto al 12 settembre, la festa della musica in tutte le salse accenderà piazza Duomo a Prato e Villa Guicciardini a Cantagallo ma anche altre location secondarie come il Ridotto del Politeama per i laboratori "Avanguardie" a misura di bambino (7, 14, 21, 28 settembre, ore 17) e la terrazza di Palazzo Pretorio una esibizione intima di Tricarico (7 settembre, ore 18.30).

Come fanno sapere gli organizzatori, finora sono stati venduti complessivamente 7mila biglietti: vicini al sold out Panariello vs Masini. Il ritorno (31 agosto) e Francesco De Gregori (4 settembre) mentre per The Kolors (2 settembre) sono rimasti solo posti in piedi (esaurita la tribuna). Ad aprire la kermesse saranno i Cccp - Fedeli alla linea (27 agosto), una storia lunga quarant’anni con una reunion che sta facendo girare la leggendaria formazione nelle più belle piazze canore dello Stivale.

La rassegna prosegue, sempre all’ombra della Cattedrale, con Radio Bruno Estate (29 agosto), il concerto per pianoforte, orchestra ed elettronica di Giulia Mazzoni (1 settembre), Alborosie + Africa Unite (3 settembre), il concerto tradizionale della Camerata strumentale (5 settembre), per poi spostarsi al fresco di Villa Guicciardini con "La buona novella" di De Andrè rievocata dai Perturbazione e Nada (11 settembre) e, dulcis in fundo, Roberto Vecchioni (12 settembre). Gran finale con il cantautore che trionfò a Sanremo nel 2011 con "Chiamami ancora amore" ed era già stato al Politeama Pratese nel 2022 ma non smette mai di incantare il pubblico: il nome del live, "Tra il silenzio e il tuono tour", prende spunto dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana.

Ma. La.