Variazione di 4,4 milioni al bilancio

Approda oggi in consiglio comunale la prima variazione del bilancio 2024, per un totale di 6,6 milioni di euro, di cui quasi 4,4 per investimenti, tra cui gli interventi post alluvione e di adeguamento e completamento di opere pubbliche. "Con questa delibera si procede ad una prima variazione per finanziare dal lato degli investimenti interventi relativi ai ripristini dell’alluvione, oltre che alla messa in sicurezza di immobili scolastici e impianti - afferma Sanzò -. Dal lato della spesa corrente la quasi totalità delle risorse sono state utilizzate per fronteggiare esigenze sociali legate ai minori, alle maggiori richieste per il contributo affitto nonché servizi domiciliari di assistenza".

Tra gli interventi post alluvione su infrastrutture, scuole e per la tutela dell’ambiente con questa variazione sono stati messi in bilancio altri 660mila euro circa.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici c’è l’incremento di 55.000 euro per il restauro delle facciate e delle merlature di Palazzo Pretorio, già finanziato per 180.000 euro. Ci sono poi lavori di rinforzo delle travi del Ponte Petrino per 120.000 euro. Ammontano invece a circa 700mila euro gli interventi di completamento, sistemazioni e adeguamento antincendio per le scuole.

Tra i diversi interventi in elenco, ci sono il cofinanziamento di 650.000 euro per la nuova sede dell’Urp della Polizia Municipale e della sede del distaccamento territoriale in piazza dell’Università; 80.000 euro per il completamento dei quattro appartamenti nell’immobile Il Casone. Per quanto riguarda invece la spesa corrente, l’avanzo per 2.212.699 euro, di cui 1,6 per il sociale. In particolare la maggiore spesa è dovuta ai percorsi di sostegno dei richiedenti asilo minori.