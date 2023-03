Vannucci, altra sfida È il nuovo fiduciario del Coni provinciale

L’ex assessore allo sport Luca Vannucci è il nuovo fiduciario del Coni di Prato. Si tratta di una carica di collegamento fra le società sportive di tutta la provincia di Prato, le amministrazioni comunali e l’attività di promozione sportiva portata avanti su scala provinciale dal Comitato olimpico nazionale italiano. Vannucci, di fatto, sarà il più stretto collaboratore dello storico delegato del Coni pratese, Massimo Taiti, che da più di 40 anni porta avanti questo incarico. "Lo dissi già quando annunciai le dimissioni da assessore che avrei cercato di restare il più possibile vicino al mondo dello sport – ricorda Vannucci -. Questo impegno è meno gravoso a livello di tempo rispetto a quello di assessore, ma al contempo mi consente di rimanere vicino al settore e alle società sportive. Ringrazio Taiti e tutti gli amministratori comunali e provinciali per la fiducia. Cercherò di dare il massimo per tutti i comuni della provincia. L’obiettivo è di dare un’unica voce allo sport pratese, e poi di portarla anche fuori dal contesto provinciale grazie all’aiuto di Taiti". A volere affidare questo incarico a Vannucci è stato lo stesso Taiti, che solo una volta, ai tempi della fine della giunta Mattei, aveva proposto l’incarico di fiduciario del Coni all’ex assessore Adriano Benigni.

"Credo che Vannucci abbia le caratteristiche ideali per svolgere questo ruolo – dice Taiti -. Sarà un valore aggiunto per la città, per la provincia e per il Coni. Potrà interloquire con tutte le amministrazioni comunali e farà da filtro fra le necessità dei territori e quello che potrà fare il Coni a sostegno del mondo dello sport". Ad appoggiare la scelta del Coni sono stati anche il sindaco Matteo Biffoni e il presidente della Provincia, Simone Calamai. "Vannucci è una figura che conosce profondamente il mondo dello sport – dice Calamai -. E che si potrà fare portavoce delle istanze dei territori". "Mi sono sempre augurato che Vannucci restasse a occuparsi di sport - aggiunge Biffoni -. Da anni è una figura di riferimento per le società sportive. Era un patrimonio da non disperdere e con questo incarico potrà restare centrale per il mondo dello sport, preservando le sue competenze e conoscenze". Infine gli impegni a breve termine del Coni: impiantistica sportiva, promozione dello sport nelle scuole, vicinanza alle società su aspetti legali e fiscali, e appoggio alle associazioni sulle modifiche normative derivanti dalla nuova legge dello sport e dall’abolizione del vincolo sportivo.

Stefano De Biase