Vanity Fair domani in regalo

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova domani l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel numero riflettori su Stefano De Martino, che si racconta senza paure: quello che sta per chiudersi è stato il suo anno magico, iniziato piano e finito forte, ora che è la nuova scommessa di Rai 1, alla conduzione del gioco a premi più popolare della televisione italiana, Affari tuoi, dove ha raggiunto punte di 6 milioni di spettatori. Ma parla anche del rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez e di quello con il figlio Santiago; dal rocambolesco esame di maturità alle sfide di oggi; dal sogno di un nuovo amore ai tormenti prima di addormentarsi.