Valore Sport ma con segnali allarmanti

Lo sport è un grande valore. E’ educazione, è benessere, è stare insieme. E’ gioire della vittoria ed è saper perdere. Si diventa grandi attraverso lo sport.

Prato è città che punta molto anche sullo sport proprio come valore da coltivare. Risorse ad hoc sono state riservate nel bilancio comunale prossimo. Bene, anzi benissimo. Ma ci sono anche ombre. E ci riferiamo a due situazioni specifiche. La prima: ci sono società che sono in attesa della conclusione dei lavori dati in appalto dal Comune. In particolare il Viaccia calcio e lo Jolo calcio. Quando si concludono gli interventi?

E poi c’è il ciclismo di base, la cui crisi sta passando sotto silenzio: Prato ha perso il Comitato provinciale.