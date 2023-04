Vallata, la paura è giustificata Fuori i numeri

Leonardo Biagiotti

Il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, più volte ha già denunciato tempi d’intervento troppo lunghi in vallata dopo la riforma del 118 che ha tagliato la presenza del medico in valbisenzio. Tempi lunghi anche sui codici rossi, secondo Bosi, che sono inaccettabili. All’incontro dell’altra sera sulla riforma voluta dall’Asl il sindaco ha ribadito il problema annunciando anche la richiesta di spiegazioni da parte della prefettura. Esatto, l’Asl deve spiegare e soprattutto fornire i dati dei tempi d’intervento di queste prime settimane di applicazione del nuovo modello "ristretto", peraltro non replicato ad Agliana che geograficamente è un territorio più semplice della vallata. Partiamo dai numeri per capire se la riforma funziona o no.