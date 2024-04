Vallata e Montemurlo. La festa del 25 aprile

25 aprile, gli appuntamenti in programma nei Comuni di Cantagallo, Vernio e Vaiano in collaborazione con Anpi Val di Bisenzio, Fondazione Cdse, Arci Circoli di Vernio, Auser Vernio, Istituto Bartolini di Vaiano.

Vaiano: domani alle 10 raduno in piazza del Comune, alle 10.30 messa in suffragio dei Caduti (Badia San Salvatore); alle 11.15 partenza del corteo verso il Monumento ai Caduti lungo via Braga e all’arrivo interventi delle alunne e degli alunni della scuola media Bartolini. Poi, al cimitero comunale di Vaiano, omaggio ai partigiani caduti con l’esibizione delle classi di strumento della Bartolini.

A Vernio, domani si terrà la celebrazione del 25 aprile di pace e antifascismo: alle 8, deposizione corone ai Monumenti ai Caduti del Comune di Vernio; alle 9.30, ritrovo al Monumento dei Caduti ai giardini Le Rocce, alzabandiera, deposizione corona. Alle 10, commemorazione Caduti per la libertà. Parole di festa per la Liberazione, riflessione per la pace, i diritti, la Costituzione. Alle 10.30, santa messa, alle 11.30, strade della Liberazione. deposizione di fiori nelle vie intitolate ai partigiani.

A Cantagallo, domani si terrà la festa della liberazione dal nazifascismo con deposizione delle corone d’alloro: alle 15.30 Cave; alle 16 Carmignanello; alle 16.30 Luicciana; alle 17 Migliana; alle 17.30 Usella. Sarà presente una delegazione della comunità di Creda che accolse gli abitanti di Cantagallo, costretti dai nazisti ad abbandonare le loro case.

Il Comune di Montemurlo celebra il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazi-fascismo, al monumento in ricordo dei caduti di tutte le guerre in piazza della Repubblica di fronte al municipio. Domani il ritrovo di autorità, associazioni e cittadini è alle 12 al monumento ai caduti, dove il sindaco deporrà una corona d’alloro e pronuncerà il discorso commemorativo.

La festa continua nel pomeriggio con tante iniziative promosse dal Comune con il Museo della Deportazione di Figline di Prato, Aned, Anpi Prato, Liceo artistico Brunelleschi, Montemurlo basket, Fortezza Crew e gli High voltage.