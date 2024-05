L’omaggio a Francesco. Si parte dall’ultima regia

Il cinema Terminale da domani torna ad omaggiare Francesco Nuti nei giorni del suo compleanno (17 maggio). Esattamente com’era successo dal 2015 al 2019 per cinque edizioni, con la riproposta di tutti i suoi film. Cinque serate per ricordare il talento di Cecco da Narnali, per anni re Mida del cinema italiano. Si comincia però dalla sua ultima regia, forse il film di meno impatto sul pubblico, di minor successo commerciale. Domani allle 21.15 torna sul grande schermo della sala di via Carbonaia "Caruso zero in condotta", storia di un padre che di professione fa lo psicanalista, alle prese con la figlia adolescente, interpretata dalla giovane Giulia Serafini (figlia di Enrico, stimato costumista pratese). Nel cast anche le brave attrici Cecilia Dazzi e Carlotta Natoli, Remo Remotti, Carlo Monni, Antonio Petrocelli e persino Platinette nell’improbabile ruolo di una suora. Un ruolo anche per Annamaria Malipiero, all’epoca compagna di Nuti e madre della figlia Ginevra. Sarà proprio la Malipiero ad introdurne la visione del film, intervistata dal giornalista de La Nazione Federico Berti che ha curato la rassegna. Uscito nel 2001, il film fu accolto tiepidamente dal pubblico, nonostante l’esplicito richiamo al grande successo di "Caruso Pascoski" del 1988. Dunque un motivo in più per rivedere o vedere per la prima volta quella pellicola che rappresenta l’ultima regia di Nuti. Vale la pena ricordare anche gli altri appuntamenti della rassegna. Giovedì 16 maggio, sempre alle 21.15, arriverà per la prima volta a Prato la grande Barbara De Rossi per ricordare "Son contento" uscito nel 1983, probabilmente il film più autobiografico del regista pratese. Il mondo del cabaret, le serate nelle discoteche, i sogni e le aspirazioni di un giovane attore ed anche i tormenti del cuore. Storia tenera con un Francesco Nuti in una delle sue migliori prove d’attore. Bella e brava come sempre la De Rossi. Ultima regia di Maurizio Ponzi. Lunedì 20 vedremo "Carsuo Pascoski" con la partecipazione di Antonio Petrocelli, giovedì 23 "Stregati", ospite Giovanni Nuti. E infine "Il Signor Quindicipalle" che venerdì 14 giugno inaugurerà l’arena estiva al Castello dell’Imperatore, con la partecipazione di Mario Rellini. Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito, con il contributo del Comune.