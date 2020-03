Vernio (Prato), 3 marzo 2020 - È stata pioggia record lunedì in Val di Bisenzio. Le centraline meteo di Vernio (Cavarzano) e Cantagallo hanno registrato un cumulato di pioggia che in meno di 24 ore ha raggiunto e superato i 150 millimetri (cioè 150 litri d'acqua per metro quadrato di terreno).

Il sistema del reticolo idraulico ha retto anche se messo a dura prova. Ieri del resto la Regione Toscana aveva emesso un’allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.

I volontari della Vab Val di Bisenzio, sin dai giorni scorsi, sono stati impegnati in una serie di interventi, mentre volontari della Croce Rossa e della Misericordia hanno provveduto al monitoraggio della viabilità. La pioggia battente ha prodotto una frana che ha ostruito per metà della carreggiata la strada a Luciana, transennata ieri sera dalla polizia municipale e risolta in mattinata dall’intervento degli operai del Comune di Vernio.

Da registrare anche il crollo di un muro di una proprietà privata in via Borgo a San Quirico di Vernio. Sotto pressione anche il sistema di scarico dei tombini, alcuni dei quali ostruiti per l’arrivo di copioso materiale solido portato dalla pioggia.