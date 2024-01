Vaiano: salta il derby per il campo "appesantito". Ne approfittano San Giusto e Polisportiva Naldi

Il derby di Vaiano, che metteva di fronte Las Vegas e Valbisenzio Academy, è stato rinviato a causa delle forti precipitazioni registrate due giorni fa sulla Vallata e del campo appesantito. E promette di generare polemiche: il presidente della Valbisenzio, Massimo Nistri, ha fatto sapere di aver avanzato al Comune la proposta di realizzare un campo in sintetico da 170mila euro con la società sportiva pronta ad accollarsi il 50% della spesa, ma l’ente starebbe nicchiando. La quattordicesima giornata del campionato di Terza Categoria si è chiusa ieri, con la prima della classe che non ha potuto giocare e le dirette concorrenti che ne hanno approfittato per accorciare le distanze. Iniziando ad esempio dal San Giusto, che dopo il 4-2 inflitto al Grignano (propiziato da un bis di Ottaviani e dalle reti di Ripanti e Moretti) è secondo a tre lunghezze dalla vetta, seppur con una gara in più dei valbisentini. Idem dicesi per la Polisportiva Naldi, terza in classifica a quota 26 dopo aver espugnato il campo dell’Eureka: di Pagnotta (doppietta) e Franceschini le firme sotto il 3-2 maturato a favore dei carmignanesi al termine dei novanta minuti. Attenzione però a La Briglia Vaiano, che dopo una avvio di stagionae altalenante sembra aver trovato la quadratura del cerchio: il 2-1 casalingo inflitto al BGV Soccer (Caggianese e Galli da un lato, Donnarumma dall’altro) vale la quarta piazza in solitaria. E non è tutto, perché battendo il Carmignano nel recupero dell’ottavo turno fissato per dopodomani, i vaianesi salirebbero al terzo posto. Anche se il Paperino San Giorgio, quinto, non ha intenzione di mollare: Parlavecchio e Santagata hanno certificato il 2-0 esterno contro il Montepiano fanalino di coda del raggruppamento. Lo stesso risultato con cui la Polisportiva Bacchereto si è aggiudicata il derby con il Carmignano (con acuti di Mertiri e Calabrese). Pollice alzato infine per La Libertà Viaccia, dopo aver brutalizzato un Colonnata che appare sempre più in crisi con un poker a domicilio (doppietta di Pervizi e gol di Fratoni e Ceri). Un torneo che promette insomma battaglia, a tutti i livelli. Anche se le prossime giornate potrebbero già dare un indirizzo definitivo, a determinate condizioni.