Vaiano, capotreno aggredita da un viaggiatore senza biglietto. Salvini: “Anche in Toscana le bodycam come deterrente”

Vaiano (Prato), 24 febbraio 2025 – Momenti di paura per una capotreno aggredita alla stazione di Vaiano da un passeggero senza biglietto. L’episodio è stato riferito dalla Fit Cisl dell’Emilia Romagna dopo che ieri pomeriggio un altro capotreno è stato aggredito alla stazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Due casi in poche ore che hanno fatto tornare l’attenzione su questi episodi violenti e pericolosi. La capotreno non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Proprio oggi, su X, il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini, ha annunciato che “dopo la prima sperimentazione in Emilia-Romagna, l’utilizzo delle bodycam a bordo dei treni e nelle stazioni inizierà anche in Liguria, Toscana, Piemonte e Puglia. Le telecamere saranno indossate dal personale di FS Security (il servizio di sicurezza avviato nel 2023) che scorteranno i capotreno sui trasporti regionali. Un’iniziativa che permetterà di tutelare lavoratrici e lavoratori, usando le telecamere come deterrente e, in caso di aggressione, registrando episodi di violenza. I dati che mostrano il calo dell’11% delle denunce da parte del personale ferroviario nel 2024 è confortante ma non sufficiente: la sicurezza per lavoratori e passeggeri è una priorità assoluta”.