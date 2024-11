Controllore aggredito sul treno. Rinviato a giudizio un giovane

Prima ha infastidito i passeggeri di un vagone. Poi si è scagliato con offese e minacce contro il capotreno, assestando infine una testata sul naso. È successo su un treno diretto alla stazione di Santa Maria Novella: la vittima è un 24enne di Pontremoli, mentre il suo aggressore è un 60enne di origine senegalesi. Il tutto sarebbe accaduto in pochi minuti: l’attenzione del controllore è stata richiamata da una passeggera, importunata ripetutamente dall’uomo. Una volta lì, ha cominciato a minaccialo: "Che c***o vuoi? Non mi interessa chiama pure la polizia, tanto li conosco tutti, se li chiami ti ammazzo", mimando nel contempo il gesto di tagliarli la gola. Poi è passato alle mani, colpendo il capotreno alla nuca e provocandogli un lieve trauma cranico. L’uomo, inoltre, non avrebbe avuto neanche il biglietto per viaggiare.

Accusato di lesione e resistenza a un pubblico ufficiale, il 60enne – difeso dall’avvocato Diletta Dallai – ha optato per il rito abbreviato. Mentre il capotreno – assistito dal legale Jacopo Lecchini – dopo la vicenda è dovuto rimanere a riposo per qualche giorno prima di tornare a lavoro.

Di pochi gironi fa la notizia che a Genova un capotreno di un regionale è stato accoltellato da due passeggeri sorpresi senza biglietto. È successo all’altezza della stazione di Rivarolo, nella periferia genovese, dove l’addetto delle Ferrovie dello Stato aveva fatto scendere i due.

L’uomo, 44 anni, trasportato in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita grave sul fianco sinistro e solo per pochi centimetri la lama non lo ha colpito al petto.

Anche in questo caso, protagonisti due stranieri, che alla richiesta di mostrare il biglietto, "con atteggiamento incurante, hanno risposto che non avevano intenzione di pagarlo". Il treno quindi è stato fermato: la ragazza, una minorenne, ha cominciato "ad inveire e a sputare contro il capotreno. Stessa cosa avrebbe fatto il ragazzo di 21 anni nei confronti di una passeggera". Una volta scesi dal treno, la ragazza ha colpito anche con un paio di schiaffi e un calcio il capotreno. Poi, il compagno di lei gli ha sferrato una-due coltellate.

