Musica, premio a tre allieve della "Verdi"

Tre borse di studio "Premio giovani talenti" a tre allieve della Scuola di musica "Verdi". Il riconoscimento, su segnalazione dei docenti, è stato consegnato da Beatrice Grassi, presidente del Soroptimist club Prato, a Beatrice Agata Palermo (violino), allieva di Marco Facchini; Sara Di Ninni (flauto) allieva di Tatiana Fedi; Miriana Capaldo (pianoforte) allieva di Alessandro Cavicchi. L’iniziativa che si rinnova dal 2017 ogni due anni intende valorizzare le eccellenze femminili in campo musicale, oltre a riconoscere ed evidenziare l’esperienza della Scuola di musica "Verdi". Un sostegno (300 euro ogni borsa) per incoraggiare nel proseguimento degli studi. Di talento ed impegno se ne è ascoltato davvero tanto nelle esecuzioni di brani dei compositori Accolai, Briccialdi e Riopy. Applausi sono stati conquistati anche dall’impeccabile esibizione dell’Orchestra d’archi della Scuola (maestro e concertatore primo violino Marco Facchini) e da quella spumeggiante dell’Ensemble jazz "Greens" (direttore e arrangiatore Massimiliano Calderai) che sta per volare a Barcellona per partecipare ad un importante festival internazionale giovanile. La serata è stata introdotta e coordinata dal direttore della Scuola, Carlo Ponzecchi.

Nella foto: da sinistra Capaldo, Di Ninni, Palermo.