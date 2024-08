Vaiano a Tavola vince ancora la solidarietà

A "Vaiano a Tavola" ha vinto ancora una volta la solidarietà associata al desiderio di stare insieme. È davvero più che positivo il bilancio della manifestazione promossa, insieme al Comune, da associazioni e circoli, che nelle settimane scorse ha visto la mobilitazione di centinaia di volontarie e volontari. La gratitudine nei confronti di chi ha partecipato è davvero tanta: in una sola serata, il 20 luglio scorso, sono state raccolti oltre 4mila euro. Un risultato eccezionale: queste risorse adesso verranno messe a disposizione delle associazioni per progetti solidali o di supporto alla comunità. L’iniziativa ha visto impegnata tutta la rete dell’associazionismo e del volontariato e nei giorni scorsi si è fatto il punto sulle risorse raccolte. "È stata davvero una bella festa vissuta con grande partecipazione - mette in evidenza l’assessore alla Socialità, Chiara Martini – l’amministrazione comunale rivolge un sincero grazie a tutti coloro che hanno lavorato con grande generosità per la sua buona riuscita e a tutte le persone che hanno partecipato rendendo la festa davvero speciale". L’iniziativa ha visto impegnata tutta la rete dell’associazionismo e del volontariato: Agesci Vaiano 1, Aiuti dalla Vallata, Associazione Carnevale, Centro Kairos, Associazione L’Occasione, San Vincenzo de’ Paoli, Associazione Sofignano, Auser La Sartoria, Avis Aido, Caritas parrocchiale di Vaiano, Circolo G. Rossi Associazione Arci di Vaiano, Comitato Solidarietà fra Vaianesi, La nuova compagnia Circolo ANSPI, OMG Riciclande, Pubblica Assistenza L’Avvenire sezione di Vaiano.