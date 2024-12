Vacanze di Natale a Poggio a Caiano: torna la pista di pattinaggio e tanti eventi

Vacanze di Natale sul ghiaccio a Poggio a Caiano. E’ tornata la pista di pattinaggio in piazza Risorgimento, inaugurata nei giorni scorsi dal sindaco Riccardo Palandri.

Insieme agli amministratori comunali di Poggio erano presenti anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore Dario Di Giacomo del Comune di Carmignano, poiché il calendario degli appuntamenti natalizi "Dall’Ambra all’Arno" quest’anno attraversa i tre Comuni.

La pista (realizzata in collaborazione con la Pro Loco) è allestita per il secondo anno consecutivo e sarà aperta fino al 19 gennaio con questi orari, sino al 23 dicembre: dal lunedì al giovedì dalle 15,30 alle 20, il venerdì dalle 15,30 alle 20 e dalle 21 a mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 20 e dalle 21 a mezzanotte. Si potrà pattinare anche il 24 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, per Natale dalle 15 alle 20 e dalle 21 fino a mezzanotte. Dal 26 al 29 la pista sarà aperta dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 20 e dalle 21 a mezzanotte. Lunedì 30 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il 31 dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 20 e poi apertura straordinaria dalle 21 fino alle 2 di notte per festeggiare il nuovo anno. Il 1° gennaio apertura dalle 15 alle 20 e dalle 21 a mezzanotte, il 2 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Dal 3 al 5 gennaio apertura dalle 10 alle 13, poi 15 – 20 e 21-24. Il giorno della Befana la pista sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Dal 7 al 19 gennaio: dal martedì al giovedì dalle 15,30 alle 20, il venerdì anche dalle 21 a mezzanotte e il sabato e la domenica apertura anche la mattina.

Prossimi appuntamenti in programma per le feste sono il mercatino di Natale in piazza del Santissimo Rosario domani, sabato, dalle 9,30 alle 12,30 a cura dell’istituto Sacro Cuore.

Domenica 15 aprirà anche il grande presepe allestito nel teatro dell’istituto delle suore mentre una collezione di presepi quest’anno è in "trasferta" in mostra al museo delle Antiche Maioliche di Bacchereto sempre da domenica. Il presepe artigianale di Saverio Monni quest’anno è visitabile nella chiesa di Santa Cristina in Pilli.

Poi, con l’avvicinarsi dei giorni di Natale e Capodanno, arriveranno i concerti, tutti a ingresso gratuito: il 22 dicembre (ore 17) nella sala della giostra del palazzo comunale "Revolution gospel project" in concerto a cura di Prato Gospel School. Il 1° gennaio (ore 16) tornerà l’appuntamento annuale con il concerto di capodanno. Si terrà in sala della Giostra con l’orchestra delle Colline Medicee in collaborazione con la scuola di musica "L’Ottava Nota".