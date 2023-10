Va a camminare e non torna a casa. Scomparso un ragazzo di 22 anni

VAIANO

Il cellulare squillava a vuoto. E’ stato perfino geolocalizzato in località Fabio, ma del proprietario non c’era traccia. E’ possibile che il telefono gli fosse caduto e che avesse la vibrazione. fatto sta che Emiliano Amerini, 22 anni, di Vaiano, non si hanno più notizie da ieri mattina alle 11 quando è uscito di casa dicendo di andare a fare una passeggiata. Ieri, in tarda serata, di lui non c’era ancora traccia.

A lanciare l’allarme è stata la mamma di Emiliano, preoccupatissima, quando, passate diverse ore, non ha visto il figlio tornare a casa. La donna ha contattato i carabinieri di Vaiano per fare la segnalazione. La Prefettura, informata dell’accaduto, ha subito attivato il piano di emergenza per la ricerca di persone scomparse. Sono stati coinvolti i carabinieri, i vigili del fuoco, il servizio di protezione civile comunale e delle strutture sanitarie del territorio.

Secondo quanto riferito, Emiliano, che lavora in un azienda tessile di Prato, è uscito di casa ieri mattina lasciando a casa portafogli e chiavi. Avrebbe detto alla mamma di andare a fare una camminata nel bosco, come era solito. All’ora di pranzo, però, Emiliano non era tornato. Il cellulare squillava a vuoto. Appena fatta la denuncia di scomparsa, il cellulare è stato subito geolocalizzato. La posizione ha indicato località Fabio, a Vaiano. Le ricerche si sono concentrate in quella zona ma di Emiliano Amerini, fino a ieri sera, non c’era traccia. Neppure del cellulare. Nonostante continuasse a squillare, non è stato individuato. Emiliano era solito inserire la modalità silenziosa. Ieri sera tutto il paese, con il sindaco Primo Bosi, erano impegnati nelle ricariche del giovane. Non risulta che abbia particolari problemi, né che soffra di depressione. Le ricerche andranno avanti.

Chi avesse notizie utili a rintracciare il ragazzo può contattare il numero unico 112.

Laura Natoli