Scomparso da casa, attivato il piano di ricerche per un ragazzo di 22 anni

Prato, 12 ottobre 2023 – Da questa mattina, 12 ottobre, non si hanno più notizie di Emiliano Amerini, 22 anni, scomparso da Vaiano (Prato). La segnalazione è arrivata ai carabinieri di Vaiano e sono state attivate le ricerche, così come previsto dal “Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse” approvato dal Prefetto il 9 marzo scorso, che vede il coinvolgimento, nelle attività di ricerca e soccorso, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del servizio di Protezione civile comunale e delle locali strutture sanitarie.

Le attività di ricerca sono in corso e il coordinamento tecnico operativo è stato assunto dal Comando dei vigili del fuoco di Prato, in stretto raccordo con la Prefettura per ogni eventuale ulteriore attivazione che si rendesse necessaria ai fini del buon esito delle ricerche. Le forze dell’ordine raccomandano massima collaborazione per ritrovare il giovane. Chiunque sia in possesso di notizie è pregato di contattare il Numero Unico Emergenza 112, la locale Arma dei Carabinieri in costante contatto con la Prefettura.