Usa il telefono alla guida e strattona la vigilessa che lo multa: denunciato

Prato, 13 maggio 2023 – Nella giornata di giovedì una pattuglia del Reparto Territoriale della Polizia Municipale, mentre era impegnata in un posto di controllo in via Paronese, ha fermato un veicolo il cui conducente stava utilizzando il cellulare.

Le agenti, dopo aver effettuato il controllo documentale, informavano la persona, un cittadino italiano, che sarebbe stato sanzionato elevando nei suoi confronti il verbale. Tuttavia, al momento della contestazione e della firma del verbale, l’automobilista ha dato in escandescenza aggredendo una delle agenti, strattonandola e strappandole dalle mani il verbale e i documenti.

La vigilessa è stata refertata al pronto soccorso con 5 giorni di prognosi. L’automobilista è stato denunciato a piede libero per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.