Urgente il cambio di passo

Dalla formazione (martedì al Politeama c’era stata la prima tappa del tour della Regione) alla pratica in un battibaleno: venerdì il territorio è stato col fiato sospeso per il maltempo. A testimonianza che bisogna accorciare i tempi. In tutto: nella formazione certo, ma anche nella prevenzione, nei lavori ancora da fare, in quelli lasciati a mezzo. Bisogna entrare in un’ottica di emergenza anche per le decisioni e per le opere da realizzare. Quindi operare in tempi rapidi ed efficaci.

Ieri la notizia di una frana sulla 325: conoscendo la fragilità del territorio era quasi scontato. Ecco la strada regionale (con gestione provinciale) è uno dei simboli della precarietà e della necessità di fare presto e bene.