Urano Corsi nuovo presidente

Urano Corsi è il nuovo presidente della sezione pratese dell’associazione nazionale Stelle al merito sportivo del Coni (Ansmes). L’ex giocatore di pallamano e dirigente di basket è stato eletto all’unanimità, prendendo il posto dell’ex presidente della Federazione ginnastica e vice presidente del Coni Riccardo Agabio. Per il prossimo quadriennio, il consiglio sarà composto anche da Riccardo Chiti, Faustino Colombo, Salvatore Conte e Vezio Trifoni. A norma di statuto sono stati cooptati per farne parte anche due membri fra i soci benemeriti sostenitori: Bice Becheri e Vinicio Pagli. L’assemblea, nei locali messi del comitato pratese del Csi, ha visto la presenza del presidente nazionale Francesco Conforti e del presidente regionale Salvatore Vaccarino. E’ stata espressa la massima riconoscenza per l’opera di Riccardo Agabio, primo presidente del comitato pratese che non si è ricandidato lasciando il posto a Corsi. Massimiliano Martini