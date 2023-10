Uno sportello d’ascolto psicologico

In piazza Macelli c’è un’altra novità in partenza. Ad Officina Giovani dal prossimo 2 novembre, ogni giovedì pomeriggio, i ragazzi, i genitori e gli adulti di riferimento, potranno usufruire di un altro importante servizio gratuito: lo sportello di ascolto e sostegno psicologico AscoltaGiovani curato dalla psicologa Giulia Bertoluzzo. Lo sportello sarà uno spazio di ascolto, per accogliere le richieste di aiuto dei ragazzi e delle famiglie, con l’obiettivo di promuovere la cultura del benessere psico-sociale anche attraverso l’insegnamento di strategie di coping e di problem solving. Le consulenze possono essere individuali per affrontare problemi personali, relazionali affettivi, familiari e scolastici, oppure di gruppo su temi come relazioni, affettività e sessualità consapevole, consumo di tabacco, alcool o sostanze stupefacenti, identità, percezione di sé e autostima. Il servizio è gratuito su appuntamento da richiedere inviando una mail a [email protected] oppure telefondando al numero 0574-1836741 dal lunedì al giovedì in orario 9-17. Tutte le informazioni si possono trovare al link: https:portalegiovani.prato.itascoltagiovani. Lo sportello AscoltaGiovani è promosso dal Comune di Prato, nell’ambito del progetto "Ciel’in città", selezionato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Tutti i progetti di Officina Teen sono coordinati dal Comune di Prato (ufficio politiche giovanili) e sono ealizzati in collaborazione con A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia), le associazioni A Testa Alta E.T.S., Più Prato E.T.S. e ReteSviluppo s.c.