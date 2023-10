Università popolare. Open day per i corsi. C’è anche il cinese

Open day all’Università popolare di viale Veneto 80 per scoprire tutte le novità: l’appuntamento a ingresso libero è sabato dalle 15. L’Università popolare è nata nel 1912 rappresenta una dei più vecchi centri per l’educazione permanente di Prato. Tanti anni, e tanti storie da raccontare, dagli incontri sulla storia economica a cura di Federigo Melis uno dei più illustri storici italiani, passando per i convegni sulla storia dell’arte curati dal celebre pittore Arrigo del Rigo, agli anni del ’70 e ’80 quando le aziende pratesi esportavano in tutto il mondo e forte era la richiesta di conoscere la lingua inglese, tedesca e francese. Da un anno Unipop si è rinnovata, ha cambiato sede, per venire incontro alle esigenze dei corsisti non rinunciando ad un vicinanza con centro cittadino che l’ha ospitata per tanti anni, ha aggiunto nuovi percorsi formativi e nuovi docenti. Molte sono le offerte che si aggiungono ai tradizioni corsi di inglese e lingue europee in primis la lingua cinese con un team di professori madrelingua e una convenzione esclusiva a livello italiano con uno dei più importanti centri di lingua cinese di Beijing, Beijing International Chinese college.