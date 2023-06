Un’emergenza che richiede soluzioni veloci

Maristella Carbonin

Quello del 118 è un rebus doloroso e che richiede soluzioni lucide e veloci. Eventulamente anche con l’aiuto preziosissimo del mondo del volontariato. I sindaci della Vallata sono preoccupati. Il caso di domenica, con il mezzo partito da Prato, è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi. I sindaci sono preoccupati, dicevamo. E lo sono ancora di più ora che l’estate, con i turisti affamati di bellezza e di montagna, è alle porte. Gli amanti del trekking, i turisti di passaggio, le seconde case: aumenteranno, come ogni anno, gli abitanti di questo pezzo meraviglioso della provincia. E aumenteranno, non serve un genio a capirlo, le richieste di intervento al 118. I sindaci battono i pugni. E’ un’emergenza che non può attendere.