Under 40, solo il 32% ha ereditato l’azienda

Soltanto uno su tre ha ereditato l’azienda, ma quasi il 60% è figlio di imprenditori. Il 35% ha conseguito almeno una laurea triennale ma per il 45% la formazione scolastica/universitaria conta poco o nulla nell’attività imprenditoriale, oltre l’86% non ha utilizzato incentivi pubblici per avviare l’attività. Sono alcuni dei risultati dell’indagine sugli imprenditori under 40 promossa da Cna Giovani Imprenditori.

Come sottolinea Gianmarco Barluzzi, presidente Giovani Imprenditori Toscana Centro, "questa indagine restituisce una fotografia realistica in chiaro scuro, preoccupante da un lato perché evidenzia gli effetti negativi dell’inverno demografico ma confortante dall’altro perché conferma il desiderio diffuso di fare impresa da parte dei giovani. Basti pensare che il 41,2% del campione intervistato afferma di essere imprenditore di prima generazione e il 61,3% ha avviato l’impresa in prima persona confermando che la grande maggioranza ha fatto dell’imprenditoria una scelta di vita professionale. Il 32% gestisce imprese ereditate/donate da familiari". Nonostante la giovane età, gli imprenditori under 40 del campione Cna in molti casi sono stati in grado di strutturare la loro attività. Il 15,5% ha un dipendente e il 46,5% del totale indica di averne un numero compreso tra 2 e 10. "I giovani imprenditori sono attenti alla formazione. Circa il 35% degli intervistati under 40 ha conseguito una laurea che chiarisce quanto negli anni più recenti il fare impresa sia una attività che non concede alcuno spazio all’improvvisazione". Detto questo però, per i giovani imprenditori risulta comunque fondamentale anche l’esperienza acquisita sul campo. Il 73% dei giovani imprenditori ha avviato l’attività grazie a un patrimonio iniziale con mezzi propri (46,9%) o da risorse di famiglia (26,9%). Solo il 17,3% ha avviato il progetto potendo contare in via prevalente sul credito bancario.