Un’altra spaccata e furto nel locale. Ladro incastrato dalle telecamere

Sono bastati pochi fotogrammi agli agenti della polizia municipale per riconoscere il responsabile di una spaccata avvenuta alcune notti fa in un bar di via Pistoiese per portare via il registratore di cassa con pochi contanti. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale fornite dai proprietari, di nazionalità cinese, i vigili del reparto Territoriale e dell’Unità Investigativa hanno subito riconosciuto l’autore del furto, un nordafricano di 35 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per essere stato protagonista di una lunga serie di precedenti analoghi ai danni di svariati esercizi commerciali del centro storico pratese, sempre con lo stesso modus operandi, ovvero utilizzando un tombino o oggetti pesanti per infrangere la vetrina ed introdursi poi all’interno del locale per arraffare i soldi nel registratore di cassa ed altri oggetti di suo interesse.

Ieri il balordo è stato rintracciato dall’Unità Investigativa nella zona del Macrolotto zero: fermato dagli agenti è stato condotto presso il Comando di piazza Macelli per gli atti di rito e la denuncia all’autorità giudiziaria per il furto commesso.

Si tratta di uno dei tanti episodi che si sono susseguiti negli ultimi mesi che hanno sollevato la rabbia degli esercenti e dei commercianti non tanto per i magri bottini che i balordi riescono a portare via, ma per gli ingenti danni che i proprietari sono costretti a ripagare.