Una tradizione irrinunciabile Ritorna lo storico Luna Park Giostre, street food e stand

Da sabato 26 agosto torna il Luna Park al parco fiera di viale Marconi, uno dei più grandi e apprezzati della Toscana, ma soprattutto una tradizione immancabile ormai da decenni per ogni pratese. Come al solito, non mancheranno le numerose attrazioni per grandi e piccoli con giochi, giostre e banchi alimentari provenienti da varie parti d’Italia e oltre venti stand di street food e dolciumi.

Nell’ambito dello stesso evento, tornerà anche la "Festa del bambino", che si terrà per tre martedì consecutivi: il 29 agosto, il 5 e il 12 settembre (stesso orario di apertura del parco), con promozioni sui biglietti per i ragazzi fino a 14 anni, grazie alla formula dei coupon "due corse al prezzo di una" per la fruizione delle attrazioni. La promozione sarà pubblicata tramite i tagliandi sulla pagina locale de La Nazione ogni domenica precedente alla Festa.

Confermata anche la "Giornata del diversamente abile" che si svolgerà giovedì 7 settembre (dalle 9.30 alle 12.30) e, come ogni, ogni anno coinvolgerà numerose persone tra giovani, adulti e accompagnatori che potranno usufruire dell’accesso gratuito alle attrazioni, oltre a una merenda offerta dagli stessi esercenti.

Per quanto riguarda gli orari, il parco fiera di viale Marconi sarà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 24 per tre settimane e, alla fine, spazio ai classici fuochi d’artificio. Domenica 17 settembre alle 22.30, tutti col naso all’insù quindi per godere del meraviglioso spettacolo pirotecnico, che segnerà la chiusura della stagione 2023 dell’intramontabile Luna Park "pratese".