Una serata ‘spaziale’ al Rotary club

Con gli occhi alle stelle. Il Rotary club presieduto da Claudio Barbarisi al conservatorio San Niccolò ha organizzato un incontro con soci e studenti per raccontare come con passione e sacrificio, il sogno di un bambino possa diventare realtà. Ospite l’ingegnere Tommaso Ghidini, capo della divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e un collegamento speciale con Houston per un intervento dell’astronauta Luca Parmitano, il primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare nel 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. Ghidini è a capo del dipartimento che fornisce supporto ingegneristico all’intera gamma di programmi e missioni spaziali dell’ESA, ha lavorato in Airbus sui maggiori programmi civili e militari dell’industria aeronautica europea. Professore aggiunto al Politecnico di Milano, siede nei consigli direttivi di istituzioni governative, università e aziende private in Europa e negli Stati Uniti. Durante l’incontro il socio Giammarco Piacenti, imprenditore nella conservazione dei beni culturali, ha ricevuto il "Paul Harris Fellow", la massima onorificenza rotariana per avere contribuito in maniera significativa alle iniziative umanitarie, sociali e culturali, distinguendosi per particolari meriti, secondo i principi ispiratori del Rotary.