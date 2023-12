Una panchina per i diritti umani

Nella giornata che ricorda la Dichiarazione dei diritti umani, il Soroptimist club presieduto da Elena Lenzi nello spazio presso il parco giochi di via Firenze ha inaugurato una panchina che rappresenta in maniera concreta la volontà di sensibilizzare alla costruzione di un mondo nel quale tutti i diritti umani siano salvaguardati. La panchina che porta anche il QR code collegato al sito dell’Onu è stata voluta dal club con la collaborazione dell’amministrazione comunale su progetto di Mariella Corsi e realizzazione del disegno di Lisa Londi. Il Soroptimist club, fin dagli anni Cinquanta ha adottato come riferimento dei propri principi e della propria mission la Dichiarazione universale dei diritti umani che riconosce alle persone uguali diritti senza alcuna distinzione.