Una domenica a tutto sport Oltre 300 giovani in marcia È la "Giornata dell’atletica"

Una serie di appuntamenti podistici che ruoteranno attorno alla "Prato Half Marathon" e il "Trofeo Nazionale di marcia", con un pensiero dedicato ad un ciclista deceduto prematuramente quattro anni fa. Questo è quanto prevede la "Giornata dell’Atletica", che avrà luogo domenica prossima in città. Ad aprire le danze, alle 8.30, sarà la gara di marcia organizzata dall’Atletica Prato, che porterà a sfidarsi presso la pista dell’impianto Mauro Ferrari oltre trecento giovani agonisti provenienti dalla Toscana, dalle Marche, dall’Umbria e dal Lazio. La sfida sarà divisa in prove di 10, 5 e 3 km, dedicata in primis alla categoria "ragazzi", ma senza dimenticare le categorie "allievi", "seniores", "promesse" e "juniores". Più o meno in contemporanea, in centro storico, si terrà invece la trentatreesima edizione della Prato Half Marathon: la partenza è prevista per le 9.30 davanti al Castello, alla presenza del campione di handbike Christian Giagnoni.

Il segnale di start sarà preceduto dal lancio di palloncini colorati, per ricordare Giovanni Iannelli (il cui padre, Carlo, cerca ancora giustizia a seguito dell’incidente di gara che costò la vita al giovane ventitreenne). Per le strade del centro si sfideranno circa 800 corridori che arriveranno da tutta Italia e dall’estero, senza considerare che la corsa è valida come campionato toscano di mezza maratona. Un percorso di 21 km attraverso il centro: il gruppo partirà da viale Piave, per poi transitare anche da Piazza San Marco, via Ferrucci, via Grassi, viale della Repubblica, piazzale Falcone e Borsellino, via Enrico Berlinguer, via delle Ripalte, via Fiorentina, via Baldanzi, via Cavour, Piazza San Domenico, via Garibaldi, Piazza Mercatale, via Macchiavelli, via Matteotti e viale Vittorio Veneto, per poi tagliare il traguardo davanti al Castello. Accanto alla rassegna competitiva, saranno previste come al solito la "Fido Running" (pensata per chi vuol correre insieme al proprio animale domestico) e il "walking" di Milena Magli. E’ ancora possibile iscriversi, sul sito internet della manifestazione. "Sono iniziative che portano la nostra città all’attenzione nazionale e che possiamo portare a termine perché esiste un tessuto associativo sportivo di qualità – ha commentato il vice-sindaco Simone Faggi – accanto ad un’impiantistica sportiva adeguata ad ospitare eventi del genere. L’intenzione è di continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino