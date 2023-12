Una casa per chi ama la musica. Ecco la prima sala prove pubblica

Una sala prove dedicata a chi vuole muovere i primi passi con la musica o a chi vuole perfezionarsi e creare una band. Carmignano ha la sua prima "sala prove" pubblica con annessa ludoteca e si trova all’interno dello Spazio Giovani a Comeana. Questo adeguamento dell’ambiente è frutto del lavoro del Comune di Carmignano e di un contributo della Regione Toscana. "Per noi non lasciare soli i giovani significa creare nuovi spazi – ha detto il sindaco Edoardo Prestanti all’inaugurazione nei giorni scorsi - coltivare la loro creatività e lo spirito critico. Senza tante parole vuote, e senza la "retorica dello sballo". Lo spazio giovani, intitolato a Sergio Sorri, è la vostra casa, buon futuro. Un grande grazie a tutto il nostro ufficio politiche giovanili, al consiglio comunale dei ragazzi per l’idea, e all’assessore Jacopo Palloni per aver creduto nel progetto. Alla Regione Toscana per averlo sostenuto". Per la Regione era presente la consigliera Ilaria Bugetti. Per il 2024 lo Spazio Giovani e la biblioteca comunale di Seano si prepara un ricco calendario di appuntamenti e corsi gratuiti per ragazzi e adulti organizzati dagli assessorati alla cultura e politiche giovanili e finanziati con oltre 11.000 euro dal Consiglio della Regione Toscana. Si parte il 13 gennaio (ore 10,30) con un corso di fumetto per ragazzi dai 9 ai 14 anni in 6 incontri allo Spazio Giovani, tenuto da Marco Rocchi, artista e autore di fumetti fiorentino. Sempre il 13 gennaio, in biblioteca (ore 10,30) incominceranno le "Storie in movimento", ciclo di 5 letture animate dedicate ai più piccoli (età 3-9 anni) con Silvia Todesca. Lo Spazio Giovani poi tra l’inverno e la primavera proporrà vari corsi: uno su "Immagina il futuro con l’Intelligenza Artificiale" (11-14 anni), "Reading&Fun", "Local influencer", "Out Loud", poi uno di disegno e illustrazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e una divertente Notte Bianca in collaborazione con l’associazione Il Geranio. Infine, "Giochiamo programmando con Scratch", sarà un corso breve dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni. La biblioteca organizzerà invece alcuni laboratori: "Corpi come fogli" (3-8 anni) in compagnia dell’illustratore e arte-terapista Manuel Baglieri; "Mondillustrati", "Storie…con l’Autore", "Le notti dei racconti" e la Notte Bianca per bambini da 8 a 11 anni. Per gli adulti ci sarà la rassegna "In Cammino con l’autore", quattro percorsi curati da Andrea Cuminatto, giornalista ed autore di guide del territorio e "Sentieri Sonori", a cura di Poecity – Azioni di Poesia.

M. Serena Quercioli