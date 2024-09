Una ‘bussola’ dopo la maturità. Seminario del Centro per l’impiego. Boom di ragazzi in cerca di lavoro

Si annunciava come un potenziale successo, vedendo le adesioni che continuavano ad arrivare in massa e il numero limite già ampiamente raggiunto (tanto che le iscrizioni sono state stoppate nei giorni in avvicinamento all’iniziativa), e infatti così è stato. L’evento "#Maturità...e poi", dedicato - come si evince facilmente dal titolo - a coloro che hanno conseguito il diploma fra giugno e luglio, ma pure a quelli che lo hanno fatto l’anno scorso o due anni fa, ha registrato dati in crescita rispetto alla prima edizione, risalente a 12 mesi fa.

Al Centro per l’impiego di via Pistoiese 558/E, nella mattinata di ieri, si sono presentati 45 ragazzi (tutti in uscita dai principali istituti tecnici della città), mentre l’anno passato erano stati fra i 30 e i 40. L’iniziativa non era un vero e proprio open day, come invece accade spesso durante l’anno (con eventi dedicati a specifici settori lavorativi), quanto più un seminario della durata di circa due ore, durante le quali sono intervenuti gli operatori del Centro per l’impiego, che hanno illustrato i servizi garantiti da Arti e parlato di formazione e delle possibilità lavorative. C’erano anche i rappresentanti di Global Service, importante e consolidata azienda del territorio, specializzata in logistica e spedizioni, che hanno parlato del momento attraversato dal mondo del lavoro.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di consegnare il proprio curriculum vitae e adesso la speranza è quella di fare un passo in più e accedere a dei colloqui. L’obiettivo è quello di fare il proprio loro ingresso nel mondo del lavoro, dopo aver terminato il percorso di studi alla scuola superiore. E iniziative come queste possono essere una ‘bussola’ preziosa.

Da quello che risulta, presso Global Service è aperta infatti una serie di posizioni e alcuni giovani visti durante l’iniziativa del Centro per l’impiego pratese potrebbero essere richiamati. Nella giornata di ieri, invece, non è stato effettuato alcun colloquio.

L’evento è stata comunque un’occasione utile per i ragazzi. E in particolare per chi è ancora indeciso sul percorso da intraprendere una volta tagliato il traguardo della maturità.

Perché se è vero che molti erano già convinti - ancor prima di aver portato a termine l’esame - di voler continuare a studiare frequentando l’università, tanti altri ragazzi tuttora non hanno le idee chiare. Le offerte presentate dal Centro per l’impiego, che ha il compito di facilitare l’incontro fra domanda e offerta, possono quindi rappresentare una prima, vera, opportunità per chi è tentato di gettarsi nel mondo del lavoro.

Francesco Bocchini