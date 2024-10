Un vademecum per il distretto

Il Corertex ha consegnato al dirigente ministeriale il documento che spiega le peculiarità del distretto in tema di riuso e riciclo, i numeri del lavoro svolto in ambito di economia circolare tessile, e che fornisce elementi pratici per risolvere le varie criticità che legate all’Epr. Il suggerimento è stato di migliorare il sistema attuale di gestione dei cicli post consumo e non rifondare completamente l’intero percorso con conseguenti maggiori costi e rischi di perdita di posti di lavoro.