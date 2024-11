"Vivo a Firenze, ma vengo da Salerno. Sono laureato in Economia e fino a questo momento ho sempre lavorato nell’ambito amministrativo. La mia generazione è cresciuta con il sogno del posto a tempo indeterminato - dice Aniello C., 30 anni - So che non è facile raggiungerlo, ma questo è un tentativo che andava fatto. Peccato perché di tempo per studiare non ce n’è stato molto, in quanto da quando è stato pubblicato il concorso alla prova è passato poco. E quindi credo che sia stato uno svantaggio soprattutto per chi era interessato a presentarsi da fuori Toscana e che magari non è riuscito ad organizzarsi. Per il resto, credo che il test fosse fattibile. Adesso non resta che incrociare le dita e sperare".