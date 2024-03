Un pulmino attrezzato per i servizi sociali

Nuovo mezzo per i servizi sociali per la sezione di Oste della Pubblica assistenza ’L’Avvenire’ di Prato. La cerimonia è avvenuta nella sede principale dell’associazione in via San Jacopo a Prato, dove è stato inaugurato un pulmino attrezzato che sarà utilizzato dalla sezione di Oste per svolgere servizi sul territorio. Il mezzo è stato acquistato grazie al contributo dell’associazione ’Amici del cuore’ e del mondo imprenditoriale montemurlese. Al taglio del nastro per il Comune di Montemurlo era presente il consigliere comunale Fabrizio Botarelli, il presidente della Pubblica assistenza ’L’Avvenire’ Prato, Piero Benedetti e il consiglio d’amministrazione dell’associazione.

"Il mondo del volontariato è una ricchezza per tutto il territorio - dice il sindaco Simone Calamai -. Grazie a questo nuovo mezzo la sezione di Oste della Pubblica assistenza L’Avvenire potrà svolgere con più facilità i servizi sociali a favore di chi è in difficoltà o ha bisogno di un supporto per svolgere piccole commissioni o per essere accompagnato a visite mediche o terapie. Un grande grazie va a tutte le imprese del territorio che hanno contributo all’acquisto del mezzo e all’associazione Amici del cuore". "Una giornata di festa all’insegna della solidarietà che ha portato alla realizzazione di questo importante obiettivo per la nostra associazione", scrivono in una nota il presidente Benedetti, il cda e tutta la Pubblica Assistenza ’L’Avvenire’ di Prato. "Ringraziamo calorosamente tutti i partecipanti, dalle istituzioni ai volontari e soci, e soprattutto tutti i donatori del nuovo mezzo per il trasporto sociale. Un primo strumento per ripristinare i mezzi persi durante l’alluvione dello scorso novembre".